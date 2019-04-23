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На Порошенко подали в суд за приватизацию кондитерской фабрики

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Украинского "барыгу" хотят привлечь за присваивание легендарных советских брендов

Еще не объявлены официальные результаты выборов, в которых с разгромным перевесом победил комик Владимир Зеленский, а на пока действующего президента Петра Порошенко начали сыпаться неприятности со стороны Фемиды. Ныне ему аукнулась история с национализацией популярного в Царской Империи, а затем СССР предприятия по производству конфет и тортов в Киеве.

Сегодня стало известно, что лидер Социалистической партии Украины Илья Кива обратился в суд о признании незаконной приватизации Кондитерской фабрики им. Карла Маркса (входит в корпорацию Roshen) паном Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба парторганизации на своем сайте.

"Как глава Соцпартии, понимая отзывы однопартийцев и народа Украины, подаю иск в суд о незаконной приватизации Кондитерской фабрики, а в моем понимании украденной у украинского народа фабрики", – заявил Кива.

По его словам, такое обращение стало возможным лишь после президентских выборов, поскольку раньше не было надежд на прозрачное и должное рассмотрение иска, так как суды под контролем администрации действующего гаранта.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

"Сегодня появляется возможность вернуть украденное украинскому народу. Эти фабрики отстраивались нашими родителями, и это то, что мы должны передать своим детям. И я буду добиваться порядка и дисциплины. Я буду добиваться, чтобы болтуны отвечали за каждое свое слово – перед законом",

– подчеркнул экс-руководитель департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Незалежной.

Затем полковник не удержался и уколол пана Порошенко его любимым детищем, а также вспомнил ярлык, который на президента навесил экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили.

"Фабрика, которая сейчас почему-то называется "Рошен" и служит одному из барыг, обязательно будет возвращена народу. И это начало возвращения всего украденного", – констатировал Кива.

Накануне сообщалось о вызове в суд целой "компании" окружения Петра Алексеевича из бывших и нынешних представителей власти по делу беглого предпринимателя Сергея Курченко, которого на Украине обвиняют в хищении госсредств. В том числе повестку на допрос прислали экс-руководителю Нацбанка Валерии Гонтаревой и действующему замглавы администрации президента Алексею Филатову.

Фото: www.globallookpress.com

Напомним, кондитерская фабрика в Киеве была основана в 1886 г. купцом Валентином Ефимовым и носила его имя. После Октябрьской Революции в 1923 г. переименована в Кондитерскую фабрику им. Карла Маркса. Именно здесь в середине 50-х был изобретен знаменитый и один из самых популярных в СССР тортов "Киевский" с листиком каштана на коробке, собственно, символом украинской столицы.

На волне постсоветских массовых приватизаций в 1996-ом Кондитерская фабрика им. Карла Маркса вошла в корпорацию Roshen, которая пану Порошенко. В 2014 г. "шоколадный король" сообщил, что на время президентства передал свою долю (85%) в так называемый слепой траст под управлением инвестиционного банка Rothschild. Остальные акции Roshen принадлежат гендиректору корпорации Вячеславу Москалевському (13%) и четырем менеджерам корпорации (по 0,5%), пишет "Интерфакс".

Так, глядишь, возьмутся и за столичное судостроительное предприятие "Ленинская кузня", декоммунизированное на "Завод "Кузница на Рыбальском"", владельцем которого опосредованно являлся пан Порошенко до продажи его в 2018-ом. Что тоже, вероятно, требует особых разбирательств.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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