В мае пройдут слушания по делу задержанных украинских моряков

Международный трибунал по морскому праву ООН займется вопросом арестованных за нарушение российской границы в Черном море военнослужащих Незалежной 10 и 11 мая 2019-го. Как сообщает заместитель главы министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, слушания будут публичными.

"Президент Международного трибунала по морскому праву определил даты слушаний по делу о применении временных мер к Российской Федерации о нарушении иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей",

– написала политик на своей странице в Facebook.

Как напоминает агентство ТАСС, ранее состоялись консультации по арбитражу с российской стороной относительно моряков. Тогда Зеркаль отметила, что Россия и Украина не поменяли своих позиций относительно этого вопроса.

МИД Незалежной обратился к Международному трибуналу по морскому праву по просьбе Порошенко, чтобы принять принудительные меры в отношении России. Украина намерена потребовать компенсацию за арест кораблей, но прежде Киев хочет, чтобы против Москвы приняли временные меры. МИД РФ отмечал, что у этой инстанции нет юрисдикции, чтобы решать такие вопросы.

Три военных корабля Незалежной вошли в территориальные воды РФ в Керченском проливе в ноябре 2018-го. Погранслужба ФСБ задержала моряков, а суд после отправил их под арест.