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Москву обязали первой помириться с Киевом

Леонид Кравчук. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНад Донбассом заметили американский военный самолет
Экс-глава Незалежной уверен, что Кремль сумеет договориться с Зеленским о прекращении бойни в Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Москва должна уступить и пойти навстречу интересам Киева.

Он отметил, что только в этом случае двум странам удастся договориться о мире в Донбассе и Незалежной. Однако сейчас это невозможно из-за якобы неуступчивой позиции России.

"Мы должны решить этот вопрос диалогом, попробовать договориться, каким способом начать переговоры о мире в Донбассе и в целом на Украине",

сказал Кравчук в эфире телеканала ZIK.

Политик добавил, что возобновить сотрудничество должны захотеть оба государства, иначе ничего не получится.

Ранее в штабе нового президента Украины Владимира Зеленского подчеркнули, что переговоры с Россией являются одним из приоритетов новой власти, передает РИА ФАН

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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