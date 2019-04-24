Экс-глава Незалежной уверен, что Кремль сумеет договориться с Зеленским о прекращении бойни в Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Москва должна уступить и пойти навстречу интересам Киева.

Он отметил, что только в этом случае двум странам удастся договориться о мире в Донбассе и Незалежной. Однако сейчас это невозможно из-за якобы неуступчивой позиции России.

"Мы должны решить этот вопрос диалогом, попробовать договориться, каким способом начать переговоры о мире в Донбассе и в целом на Украине",

– сказал Кравчук в эфире телеканала ZIK.

Политик добавил, что возобновить сотрудничество должны захотеть оба государства, иначе ничего не получится.

Ранее в штабе нового президента Украины Владимира Зеленского подчеркнули, что переговоры с Россией являются одним из приоритетов новой власти, передает РИА ФАН.