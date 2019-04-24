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Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Москва должна уступить и пойти навстречу интересам Киева.
Он отметил, что только в этом случае двум странам удастся договориться о мире в Донбассе и Незалежной. Однако сейчас это невозможно из-за якобы неуступчивой позиции России.
"Мы должны решить этот вопрос диалогом, попробовать договориться, каким способом начать переговоры о мире в Донбассе и в целом на Украине",
– сказал Кравчук в эфире телеканала ZIK.
Политик добавил, что возобновить сотрудничество должны захотеть оба государства, иначе ничего не получится.
Ранее в штабе нового президента Украины Владимира Зеленского подчеркнули, что переговоры с Россией являются одним из приоритетов новой власти, передает РИА ФАН.
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