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Над Донбассом заметили американского разведчика

Фото: flickr.com/dysanovic
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Сбор разведданных занял более пяти часов

Полет у линии разграничения совершил 23 апреля стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk.

По сообщению ресурса Plane Radar, разведывательный полет продолжался несколько часов, при этом летательный аппарат неоднократно приближался к российской границе. После окончания пятичасового мониторинга над линией разграничения БПЛА отправился на разведку к Черноморскому побережью России.

Отмечается, что американский разведчик с взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла, расположенной на острове Сицилия. К российской границе беспилотник прилетел через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии.

Разведывательные самолеты и БПЛА  ВВС США регулярно проводят полеты вдоль российских границ. СМИ сообщали о такого рода активности американских военных 12 апреля и 25

25 марта сообщалось, что три американских бомбардировщика за один день совершили полеты возле северо-западной границы России.




Валентина МАЙОРОВА
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