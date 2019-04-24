Сбор разведданных занял более пяти часов

Полет у линии разграничения совершил 23 апреля стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk.

По сообщению ресурса Plane Radar, разведывательный полет продолжался несколько часов, при этом летательный аппарат неоднократно приближался к российской границе. После окончания пятичасового мониторинга над линией разграничения БПЛА отправился на разведку к Черноморскому побережью России.

17:05 мск.

Закончил мониторинг линии разграничения на Донбассе. pic.twitter.com/IpwLdgypGl — PlaneRadar (@ua4wiy_) 23 апреля 2019 г.

Отмечается, что американский разведчик с взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла, расположенной на острове Сицилия. К российской границе беспилотник прилетел через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии.



Разведывательные самолеты и БПЛА ВВС США регулярно проводят полеты вдоль российских границ. СМИ сообщали о такого рода активности американских военных 12 апреля и 25

25 марта сообщалось, что три американских бомбардировщика за один день совершили полеты возле северо-западной границы России.











