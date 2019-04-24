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Полет у линии разграничения совершил 23 апреля стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk.
По сообщению ресурса Plane Radar, разведывательный полет продолжался несколько часов, при этом летательный аппарат неоднократно приближался к российской границе. После окончания пятичасового мониторинга над линией разграничения БПЛА отправился на разведку к Черноморскому побережью России.
17:05 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 23 апреля 2019 г.
Закончил мониторинг линии разграничения на Донбассе. pic.twitter.com/IpwLdgypGl
Отмечается, что американский разведчик с взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла, расположенной на острове Сицилия. К российской границе беспилотник прилетел через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии.
Разведывательные самолеты и БПЛА ВВС США регулярно проводят полеты вдоль российских границ. СМИ сообщали о такого рода активности американских военных 12 апреля и 25
25 марта сообщалось, что три американских бомбардировщика за один день совершили полеты возле северо-западной границы России.
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