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Порошенко даст показания по делу об убийствах участников Евромайдана

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Со второй попытки глава страны все-таки встретится со следователями

Президент Украины Петр Порошенко готов прийти в Генпрокуратуру на допрос по поводу событий 2014 года. 

Об этом сообщили источники "Украинских новостей" в ведомстве.

"Вышли на контакт с [администрации президента] со следователем и попросили о возможности совместного определения даты допроса", – сказали в Генпрокуратуре.

Когда именно придет Порошенко на допрос, пока неизвестно. Глава государства должен был явиться 7 мая, однако он проигнорировал требование прокурора. 

Порошенко проходит по делу о Евромайдане в качестве свидетеля. Речь идет о столкновениях участников акций протеста против тогдашнего президента Украины Виктора Януковича с силовиками. Конфликт между сторонами обернулся гибелью более 100 человек. 

В прокуратуре хотят не только задать президенту вопросы о событиях пятилетней давности, но и получить его подпись под протоколом допроса от 2016 года. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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