За Евромайдан ответит: Порошенко вызван на допрос

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Глава Украины Петр Порошенко, несмотря на свой статус, уже завтра должен будет дать показания по делам о преступлениях против участников Евромайдана.
Об этом сообщили источники "Украинских новостей" в Генпрокуратуре Украины. Информацию подтвердил начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
Кроме того, Порошенко должен будет поставить свою подпись в протоколе о допросе, на котором он был в 2016 году.
Ранее "Утро"писало, что на Украине создали спецгруппу по расследованию преступлений Порошенко и его окружения. Члены этой группы должны будут изучить счета и недвижимость президента и его приближенных внутри страны и за рубежом.
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