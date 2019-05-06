За Евромайдан ответит: Порошенко вызван на допрос

К президенту есть вопросы по событиям 2014 года

Глава Украины Петр Порошенко, несмотря на свой статус, уже завтра должен будет дать показания по делам о преступлениях против участников Евромайдана.

Об этом сообщили источники "Украинских новостей" в Генпрокуратуре Украины. Информацию подтвердил начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Кроме того, Порошенко должен будет поставить свою подпись в протоколе о допросе, на котором он был в 2016 году.

Ранее "Утро"писало, что на Украине создали спецгруппу по расследованию преступлений Порошенко и его окружения. Члены этой группы должны будут изучить счета и недвижимость президента и его приближенных внутри страны и за рубежом.