В центре Киева произошел взрыв

ЧП случилось днем в бизнес-центре

Рядом с БЦ "Арена-сити" в Киеве прогремел взрыв.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на очевидцев.

По словам свидетелей происшествия, речь идет о поджоге. Неизвестный положил рядом со зданием некие предметы, затем поджог их и скрылся с места. Раздался взрыв, после которого повалил черный дым.

Возникший пожар потушили охранники бизнес-центра. На месте взрыва они обнаружили дезодорант, сумку, очки, перчатки и другие личные вещи. Очевидцы уверяли, что поджигателем был мужчина, однако сотрудники "Арены-сити" заявили, что на видеозаписи с камеры видеонаблюдения видно, что это была женщина.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Как пишет "Царьград", рассматриваются две версии произошедшего. Первая – двое людей оставили взрывчатый предмет. Вторая – женщина облила горючим свои вещи и подожгла их.



