Автомобиль с туристами упал в реку на Украине

В аварии погибли люди

Грузовой автомобиль, в котором ехали 23 туриста, сорвался в реку в Ивано-Франковской области. Предположительно, все они были гражданами Белоруссии.

По сообщению украинского Министерства внутренних дел в Twitter, погибли 3 человека, 19 спаслись, еще одного пока не нашли. По данным ведомства, грузовик упал с высоты 40 метров. Большинство пассажиров спаслись самостоятельно, остальным помогли работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Уточнена #оперативна_інформація щодо події в Івано-Франківській області:

В автомобілі попередньо перебувало 23 особи (попередньо пасажири - громадяни Республіки Білорусь).

В автомобілі виявлено тіла 3 загиблих. 19 врятовано.

Доля 1 невідома.

Пошукові роботи продовжуються. pic.twitter.com/jRnAtHDTCS — МВС України (@MVS_UA) 6 мая 2019 г.

В настоящее время поисковые работы продолжаются, сообщает телеканал "360".