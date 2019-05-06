Автомобиль с туристами упал в реку на Украине

Нибиру
- Троянский конь: вооруженные пришельцы с Нибиру разрушат Землю
- Последний праздник: Землю погубит гигантский астероид
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
Грузовой автомобиль, в котором ехали 23 туриста, сорвался в реку в Ивано-Франковской области. Предположительно, все они были гражданами Белоруссии.
По сообщению украинского Министерства внутренних дел в Twitter, погибли 3 человека, 19 спаслись, еще одного пока не нашли. По данным ведомства, грузовик упал с высоты 40 метров. Большинство пассажиров спаслись самостоятельно, остальным помогли работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Уточнена #оперативна_інформація щодо події в Івано-Франківській області:— МВС України (@MVS_UA) 6 мая 2019 г.
В автомобілі попередньо перебувало 23 особи (попередньо пасажири - громадяни Республіки Білорусь).
В автомобілі виявлено тіла 3 загиблих. 19 врятовано.
Доля 1 невідома.
Пошукові роботи продовжуються. pic.twitter.com/jRnAtHDTCS
В настоящее время поисковые работы продолжаются, сообщает телеканал "360".
В списке жертв есть дети. Большинство умерших находились в хвосте самолета "Москва-Мурманск"
Пользователи Сети, проживающие в Незалежной, не скупятся на негативные отзывы