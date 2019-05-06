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Автомобиль с туристами упал в реку на Украине

В аварии погибли люди

Грузовой автомобиль, в котором ехали 23 туриста, сорвался в реку в Ивано-Франковской области. Предположительно, все они были гражданами Белоруссии.

По сообщению украинского Министерства внутренних дел в Twitter, погибли 3 человека, 19 спаслись, еще одного пока не нашли. По данным ведомства, грузовик упал с высоты 40 метров. Большинство пассажиров спаслись самостоятельно, остальным помогли работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время поисковые работы продолжаются, сообщает телеканал "360".

Валентина МАЙОРОВА
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