РФ уведомила Международный трибунал по морскому праву о своем решении

Россия не будет участвовать в слушаниях ITLOS по делу моряков ВМСУ, задержанных 25 ноября 2018 г. Погранслужбой РФ за незаконное проникновение на российскую территорию в водах Черного моря. Об этом говорится в вербальной ноте, направленной в Международный трибунал по морскому праву посольством Российской Федерации в ФРГ. Документ обнародован на сайте ITLOS, который находится в немецком Гамбурге.

Москва считает, что у Международного трибунала по морскому праву нет юрисдикции для рассмотрения иска Киева по инциденту в Керченском проливе, подчеркивается в ноте.

В документе отмечается, что "Украина решила представить запрос о применении временных мер до начала двусторонних консультаций с Россией". При этом единственный раунд российско-украинских консультаций в связи с происшедшим осенью прошлого года на подступах к Крымскому мосту состоялся в Гааге 23 апреля, после чего "Украина решила отказаться от дальнейших двусторонних консультаций, несмотря на то, что Российская Федерация выразила готовность продолжать диалог".

В объявлении намеченного на 10 мая слушания говорится, что они будут проходить в открытом режиме. Представителям СМИ нужно предварительно зарегистрироваться до 8 мая.

Также в сообщении указывается, что Киев 16 апреля обратился в трибунал с просьбой о назначении временных мер в соответствии с пунктом 5 статьи 290 Конвенции ООН по морскому праву в споре между Украиной и Российской Федерацией относительно "иммунитета трех украинских военно-морских судов и двадцати четырех военнослужащих на борту". Ноту же от посольства РФ в Германии инстанция получила 30 апреля.

