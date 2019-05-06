Лидер Незалежной в последний раз посетил Донбасс в качестве верховного главнокомандующего

Прощальный визит действующего президента Украины Петра Порошенко на подконтрольную Киеву территорию Донбасса ознаменовался очередным обмороком представителя украинского воинства. На этот раз во время выступления "шоколадного короля" плохо стало девушке-военнослужащей.

Когда Петр Алексеевич вещал перед военными в Авдеевке о поступающем в ВСУ вооружении, она потеряла сознание. Ее дружно подхватили соратники, даже 2 секунды поддержал военнослужащую сам верховный. Его комментарий был краток: "И такое бывает".

По информации телеканала "112", позже пан Порошенко пожал руку девушке.

