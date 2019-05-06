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Перед уходящим Порошенко упала в обморок военнослужащая

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Лидер Незалежной в последний раз посетил Донбасс в качестве верховного главнокомандующего

Прощальный визит действующего президента Украины Петра Порошенко на подконтрольную Киеву территорию Донбасса ознаменовался очередным обмороком представителя украинского воинства. На этот раз во время выступления "шоколадного короля" плохо стало девушке-военнослужащей.

Когда Петр Алексеевич вещал перед военными в Авдеевке о поступающем в ВСУ вооружении, она потеряла сознание. Ее дружно подхватили соратники, даже 2 секунды поддержал военнослужащую сам верховный. Его комментарий был краток: "И такое бывает".


По информации телеканала "112", позже пан Порошенко пожал руку девушке.

Судя по всему, пятый президент Незалежной, кроме провальной политики в Донбассе, тем и запомнится народу, что в ходе его выступлений был повальный обморочный падеж украинских воинов, а также гражданских лиц, включая и сына хозяина "Рошена". Причем сознание люди начали терять в присутствии олигарха-президента прямо с первых его шагов на посту лидера нации – мае 2014 г. в ходе инаугурации один из солдат почетного караула сначала выронил карабин, а затем сам упал, когда мимо проходил Порошенко.
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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