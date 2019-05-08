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Глава МИД Украины написал письмо в ЕС и НАТО с требованием новых санкций для России

Фото: www.globallookpress.com
Возмущению Незалежной нет предела

Украина требует от Запада проявить солидарность с ней и наказать Россию за выдачу паспортов для жителей Донбасса. Министр иностранных дел Павел Климкин даже не поленился написать обращение к партнерам в Евросоюзе и НАТО.

По этому поводу МИД Украины даже собрал специальный брифинг. Спикер украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко принесла письмо Климкина и показала его журналистам.

"Это письмо министра иностранных дел Павла Климкина руководителям внешнеполитических ведомства стран ЕС, НАТО, "Группы семи" и другим странам-партнера.<…> Ключевой момент в том, что именно этим письмом Украина официально призывает страны-партнеры к расширению санкционного трека",

– сказала она.

Зеленко пояснила, что Киев ожидает, что Запад продолжит последовательно его поддерживать и не станет признавать российские паспорта для жителей Донбасса. Разумеется, Россию необходимо наказать и санкциями, уверены в украинском МИДе. Они будут настаивать на том, чтобы против РФ ввели как общие экономические санкции, так и против отдельных лиц.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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