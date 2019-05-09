В Киеве задержали пенсионерку, пришедшую на акцию "Никто не забыт, ничто не забыто"

На Украине празднуют День Победы. В Киеве проходит акция "Бессмертный полк", а также альтернативное шествие "Украинский бессмертный полк". Не обошелся этот великий праздник без скандала.

В Киеве задержали 80-летнюю пенсионерку за то, что она вышла на улицу с советской символикой. Несмотря на то, что старушку защищали активисты, ее все-таки, как сообщает "Голос.UA", увезли в полицейский участок.

Впрочем, этот инцидент не омрачил праздник украинцам, которые почтили память героев Великой Отечественной войны. Как передает агентство РИА Новости, только в Киеве в акции "Бессмертный полк" захотели поучаствовать 180 тыс человек. Шествия проходят и в других городах Незалежной. Люди возлагают цветы у Вечного огня в парке Славы.

А на альтернативную акцию Украины пришло всего 500 человек.

Новый президент Незалежной Владимир Зеленский начал 9 мая с посещения могилы своего деда, который воевал. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек. Мы должны быть благодарными им каждый день", - отметил Зеленский.

Он добавил, что война коснулась всех украинских семей, но народ помнит тех, кто погиб.

Петр Порошенко также отметил этот праздник, возложив цветы к могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной славы в Киеве, сообщают РИА Новости.

С 2015 г. на Украине отмечают День Победы не только 9 мая, но и 8 числа по западноевропейскому образцу. Основные официальные мероприятия по случаю окончания Великой Отечественной войны проходят именно 8 мая, хотя народ традиционно поздравляет ветеранов и чтит память погибших 9 числа.