Экс-президент Украины оказался в центре скандала

Петр Порошенко заявил, что люди, которые участвуют в акции "Бессмертный полк" – "ряженые". Политика раскритиковал российский сенатор Алексей Пушков.

"Победа над нацизмом 74 года назад – это не повод водить ряженые "полки бессмертных" по всему миру", – позволил себе дерзость Порошенко, выступление которого транслировал телеканал "112 Украина".

На что председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике высказался очень четко и жестко. Пушков отметил, что цинизм Порошенко "не имеет предела".

"Ряженых пусть поищет среди любезных его сердцу участников факельных шествий и наследников дивизии СС "Галичина". Против Бессмертного полка он бессилен. Да и народ Украины уже вынес ему свой вердикт", – заявил Пушков на своей странице в Twitter.