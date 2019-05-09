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Пушков осадил Порошенко за слова о "Бессмертном полке"

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Экс-президент Украины оказался в центре скандала

Петр Порошенко заявил, что люди, которые участвуют в акции "Бессмертный полк" – "ряженые". Политика раскритиковал российский сенатор Алексей Пушков.

"Победа над нацизмом 74 года назад – это не повод водить ряженые "полки бессмертных" по всему миру", – позволил себе дерзость Порошенко, выступление которого транслировал телеканал "112 Украина".

На что председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике высказался очень четко и жестко. Пушков отметил, что цинизм Порошенко "не имеет предела".

"Ряженых пусть поищет среди любезных его сердцу участников факельных шествий и наследников дивизии СС "Галичина". Против Бессмертного полка он бессилен. Да и народ Украины уже вынес ему свой вердикт", – заявил Пушков на своей странице в Twitter.

Полина ИВАНОВА
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