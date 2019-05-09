По мнению нового главы Незалежной, этот праздник – День благодарности

Владимир Зеленский решил не идти по пути Петра Порошенко, который не раз неоднозначно высказывался о Великой Отечественной войне и Дне Победы. Президент Украины выразил свое почтение ветеранам.

"Сегодня 9 мая. Это наш День благодарности. Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом — и победил",

– написал на своей странице в Facebook Зеленский.

Глава Незалежной отметил, что посетил могилу своего деда, воевавшего на фронте, добавив, что ему жаль, что "бабушек и дедушек" вспоминают так редко, ведь люди должны быть им благодарны ежедневно. Он добавил, что война коснулась всех украинских семей, но народ помнит тех, кто погиб. В победу над фашистами Украина, по словам Зеленского, внесла большой вклад.

"Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев. Помним тех, кто погиб, и чтим тех, кто жив, их осталось очень мало. С Днём победы над нацизмом!" – подчеркнул президент Незалежной.

Любопытно, что Порошенко оскандалился, заявив, что люди, участвующие в акции "Бессмертный полк" – "ряженые". Экс-президент Украины считает, что молодое поколение жителей его страны выросло на "тщательно отретушированной версии Великой Отечественной войны".

Ранее Порошенко выражал надежду на то, что Незалежная не будет отмечать День Победы "по российскому сценарию". Он даже говорил о том, что Москва якобы использует этот праздник "для апологии экспансионистской политики в отношении соседей".

Впрочем, несмотря на все попытки Порошенко приучить народ праздновать День Победы 8 мая, украинцы 9 мая вышли на улицы городов, чтобы почтить память погибших, поздравить ветеранов с этим прекрасным днем, поблагодарить их за свободу от нацизма, пройти в "Бессмертном полке" и возложить цветы.