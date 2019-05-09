Если страны достигнут "полюбовного согласования", от Незалежной останутся пару центральной областей

Депутат Верховной рады Евгений Мураев переживает, что Украина может резко уменьшиться в размерах. Ведь предпосылки к этому есть и уже давно. По его словам, выдача паспортов РФ жителям Донбасса несильно отличается от того, что делают другие соседствующие государства.

"За несколько тысяч евро можно стать гражданином Болгарии или Румынии, которая открыто претендует на нашу территорию и даже получила её часть благодаря слюнтяйству Ющенко. Закарпатье давно уже венгерское по своему содержанию, и то, что венгры строят там, они строят для себя", – заявил нардеп в интервью, которое опубликовал у себя на странице в Facebook.

Польша, по его словам, также не отказывается от своих притязаний на Кресов Всходних. Более того, Мураев считает, что государствам, граничащим с Незалежной помогают те, кто "напирает на проукраинскую политику", передает RT.