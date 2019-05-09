Разбитые памятники и столкновения: как прошел День Победы на Украине

МВД Незалежной завело 5 уголовных дел, связанных с празднованием 9 мая

В Киеве участники акции "Бессмертный полк" устроили стычку с полицейскими, которые силой уволокли женщину. Люди пытались помешать сотрудникам правоохранительных органов, обвинив их в бесстыдстве.

Видео стычки опубликовал телеканал "РЕН ТВ". В Одессе тоже произошел конфликт, по информации издания "Думская".

Более того, некоторые украинцы решили высмеять акцию и пришли с портретами героев фильма "Мстители", об этом сообщило агентство РИА Новости.

Неизвестные закидали камнями два пассажирских автобуса, которые направлялись на торжества по случаю 9 мая в Днепропетровской области возле Кривого Рога, сообщила местная полиция. А в Павлоградском районе той же области, как стало известно "Униан", злоумышленники разгромили два памятника на братской могиле, где захоронены 64 солдата, погибших во время Великой Отечественной войны.

Как сообщает МВД страны на своей странице в Facebook, полиция Украины составила 13 административных правонарушений из-за использования запрещенной в стране символики.