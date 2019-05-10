Москву заставят выполнить решение суда

В Киеве сделали громкое заявление.

Украинские дипломаты безапелляционно заявили, что РФ обяжут выполнить решение Международного трибунала по морскому праву несмотря на отказ участвовать в слушаниях.

"…это не освобождает Россию от необходимости выполнить обязательное решение суда",

– сказала пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко.

Вже за лічені миті у Міжнародному трибуналі з морського права (Гамбург) розпочнуться відкриті усні слухання у справі щодо імунітетів 3 військових кораблів та 24 членів їхніх екіпажів, незаконно захоплених РФ 25.11.2018 в Чорному морі.#ITLOSCase26 #ITLOSLive #FreeUkrainianSailors pic.twitter.com/kSIcgntYKc — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 10 мая 2019 г.

Напомним, ранее Москва сообщила, что представитель нашей страны в заседании участвовать не будет, ибо у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения иска Киева в связи с Керченским конфликтом. Публичные слушания по делу задержанных моряков из Незалежной пройдут сегодня в немецком Гамбурге.

Киев требует немедленного освобождения украинцев и возврата арестованных судов. Решение трибунала дипломаты Незалежной рассчитывают получить "через считанные недели".

В конце ноября прошлого года три военных корабля Украины незаконно пересекли российскую границу и двинулись к Керченскому проливу. Законные требования наших пограничников экипажи игнорировали. В итоге корабли задержали, а моряков отправили под арест. На них завели уголовное дело.