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На Украине высказались об отказе России участвовать в слушаниях по делу задержанных моряков

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Москву заставят выполнить решение суда

В Киеве сделали громкое заявление.

Украинские дипломаты безапелляционно заявили, что РФ обяжут выполнить решение Международного трибунала по морскому праву несмотря на отказ участвовать в слушаниях.

"…это не освобождает Россию от необходимости выполнить обязательное решение суда",

– сказала пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко.

Напомним, ранее Москва сообщила, что представитель нашей страны в заседании участвовать не будет, ибо у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения иска Киева в связи с Керченским конфликтом. Публичные слушания по делу задержанных моряков из Незалежной пройдут сегодня в немецком Гамбурге.

Киев требует немедленного освобождения украинцев и возврата арестованных судов. Решение трибунала дипломаты Незалежной рассчитывают получить "через считанные недели".

В конце ноября прошлого года три военных корабля Украины незаконно пересекли российскую границу и двинулись к Керченскому проливу. Законные требования наших пограничников экипажи игнорировали. В итоге корабли задержали, а моряков отправили под арест. На них завели уголовное дело.

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Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Кристина ЧЕРНИКОВА
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