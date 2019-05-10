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Порошенко обсудил с Меркель ужесточение антироссийских санкций

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Действующий пока президент Незалежной больше озабочен паспортами Донбассу, нежели грозящей ему расплатой за преступления

Скандал вокруг упрощенного получения украинцами российского гражданства не утихает.

Удобный повод для ужесточения санкций против Москвы увидел Петр Порошенко, который попытался надавить на Берлин. Он провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и призвал ужесточить ограничительные меры. По крайней мере, так утверждает пресс-служба главы Незалежной. Фрау Меркель в свою очередь заявила, что ждет от нового руководства Украины преемстственности во внешней политике. В первую очередь это касается развития украинско-германского стратегического партнерства.

Между тем очередное громкое заявление о переговорах Меркель не внушает доверия. Напомним, ранее Порошенко неоднократно сообщал не соответствующие действительности факты. Так, в августе прошлого года пан Петро рассказал, что фрау канцлер якобы отчиталась ему о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая прошла в Берлине. Немецкие СМИ и официальный сайт канцлера подобной информации не публиковали. То же касается и недавних переговоров "нормандской четверки" по Донбассу, которые анонсировал Порошенко. Якобы запланированное на июнь проведение встречи в Минске опровергли.

Пану Петро разумнее было бы сейчас задуматься о наказании за преступления, в которых уже начала разбираться специальная группа. Политик запросто может отправиться за решетку. Однако предпочитает прятать голову в песок и бегать от прокуратуры. Так, он отказался явиться на допрос 7 мая по делу о Евромайдане. Позже, правда, Порошенко согласился дать показания, однако когда именно он придет в прокуратуру, пока неизвестно.

Фоторепортаж
Вечно пьяный: Порошенко опустился перед выборами
Фото: GLOBAL LOOK press/Han Yan Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Фото: GLOBAL LOOK pressRon Sachs Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Кристина ЧЕРНИКОВА
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