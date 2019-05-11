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На Украине высказались об отмене поездов в Россию

Фото: www.globallookpress.com
Железнодорожное сообщение между двумя странами прекращается само по себе

Жители Незалежной катаются в страны Евросоюза больше, чем в Россию. С таким заявлением выступил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян. По его словам, поезда пустеют, а возить воздух не имеет смысла. Сокращение поездок с Украины в Россию Омелян при этом назвал "естественным спадом".

"В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону России. Поэтому сокращение количества поездов в Россию было абсолютно объективным",

отметил министр в беседе с Liga.net.

Омелян с сожалением констатировал, что полного запрета на железнодорожное сообщение с Россией не ожидается.

"Я вижу, что политического решения, хотя мы его поддерживаем, скорее всего, не будет", - сказал он.

О необходимости полностью отменить поезда в РФ Омелян говорит с завидной регулярностью. Напомним, в декабре прошлого года он заявил, что предложение уже направлено в правительство.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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