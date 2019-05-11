В соседнем государстве на время отвлеклись от веселья с инаугурацией Владимира Зеленского

Боевые корабли РФ захватили акватории в Азовском и Черном морях. С таким заявлением выступил замминистра обороны Незалежной по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко. По его словам, военные учения – лишь предлог.

Наблюдается также "активность" нашей страны вокруг "незаконно захваченных" месторождений газа и нефти на подводном шельфе, пояснил он журналистам. Кроме того, Россия контролирует исключительные экономические зоны Украины, утверждает Петренко. Об этом пишет "112 Украина".

Вспомнил замминистра и о наболевшем, в очередной раз обвинив Москву в нарушении международных правил гражданского судоходства в Керченском проливе. Несмотря на то, что в Кремле давно поставили точку в вопросе принадлежности Крыма и морской зоны близ полуострова, украинцы продолжают предъявлять претензии и периодически угрожают новым походом с участием иностранных наблюдателей.