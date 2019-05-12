Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Зеленский пообещал продолжить войну с Россией

Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Мы самые сильные": Порошенко унизил Европу
Политик полностью поддержал антироссийский курс Порошенко

Советник нового лидера Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что политик продолжит курс Порошенко на укрепление связей и вступление в НАТО, а также "на отношение к войне с Россией".

По его словам, новая власть рассматривает действия Москвы на Донбассе, как "агрессию" против Незалежной.

"Мы не меняем курс касательно вступления Украины в НАТО. Но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс касательно отношения к войне с Российской Федерацией, это же война",

сказал Апаршин в эфире "Громадского телевидения".

Он добавил, что Зеленский намерен укрепить боеспособность армии страны, которая сможет успешно противостоять врагу. Для этого политику придется искоренить коррупцию в оборонной сфере, подчеркнул Апаршин.

Напомним, что нынешний президент Петр Порошенко неоднократно обвинял Россию в нападении на жителей Донбасса и введения войск в страну.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Ходит с трудом: Горбачев посетил военный парад в Москве

Бывший президент СССР отказался от кресла-каталки

Немцы хотели уничтожить Нью-Йорк "по-советски"

Задолго до СССР субмарины кригсмарине угрожали США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей