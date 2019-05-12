Политик полностью поддержал антироссийский курс Порошенко

Советник нового лидера Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что политик продолжит курс Порошенко на укрепление связей и вступление в НАТО, а также "на отношение к войне с Россией".

По его словам, новая власть рассматривает действия Москвы на Донбассе, как "агрессию" против Незалежной.

"Мы не меняем курс касательно вступления Украины в НАТО. Но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс касательно отношения к войне с Российской Федерацией, это же война",

– сказал Апаршин в эфире "Громадского телевидения".

Он добавил, что Зеленский намерен укрепить боеспособность армии страны, которая сможет успешно противостоять врагу. Для этого политику придется искоренить коррупцию в оборонной сфере, подчеркнул Апаршин.

Напомним, что нынешний президент Петр Порошенко неоднократно обвинял Россию в нападении на жителей Донбасса и введения войск в страну.