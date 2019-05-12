Нибиру
- Троянский конь: вооруженные пришельцы с Нибиру разрушат Землю
- Последний праздник: Землю погубит гигантский астероид
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
Советник нового лидера Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что политик продолжит курс Порошенко на укрепление связей и вступление в НАТО, а также "на отношение к войне с Россией".
По его словам, новая власть рассматривает действия Москвы на Донбассе, как "агрессию" против Незалежной.
"Мы не меняем курс касательно вступления Украины в НАТО. Но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс касательно отношения к войне с Российской Федерацией, это же война",
– сказал Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Он добавил, что Зеленский намерен укрепить боеспособность армии страны, которая сможет успешно противостоять врагу. Для этого политику придется искоренить коррупцию в оборонной сфере, подчеркнул Апаршин.
Напомним, что нынешний президент Петр Порошенко неоднократно обвинял Россию в нападении на жителей Донбасса и введения войск в страну.
Бывший президент СССР отказался от кресла-каталки