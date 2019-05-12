Политик поставил свою армию выше других

Украинский президент Петр Порошенко не устает восхищаться своими войсками. На своей странице в Facebook политик отметил, что ВСУ стали одними из самых сильных в Европе.

Он подчеркнул, что принял страну с небоеспособной армией, однако за 5 лет президентства ему якобы удалось в корне изменить ситуацию.

"За эти годы мы не просто создали новую армию, мы превратили ВСУ в одну из самых сильных армий европейского континента. Теперь Украина располагает достаточным военным потенциалом для уверенной защиты от врага",

- написал Порошенко.

Глава государства добавил, что солдаты стали бесстрашными защитниками своей страны.