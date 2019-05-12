Украинцы пожалуются в ООН на притеснение народов в России

Киев внимательно следит за Москвой, не обращая внимания на собственные проблемы в стране

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины собирается подать заявление в международные институты о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.

Отмечается, что соответствующий документ направят в ООН, ПАСЕ, НАТО и ОБСЕ, говорится на сайте партии действующего президента Незалежной.

Депутаты считают, что больше всего притесняют народы Северного Кавказа, "Идель-Урала" и Сибири. Подчеркивается, что Москва якобы усилила давление с 2014 года.

Украинские парламентарии призвали международные организации обратить на это внимание и потребовать от России прекратить эти нарушения. При этом о том, что ВСУ ежедневно убивают жителей Донбасса, Киев предпочитает не вспоминать.