Нибиру
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Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины собирается подать заявление в международные институты о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Отмечается, что соответствующий документ направят в ООН, ПАСЕ, НАТО и ОБСЕ, говорится на сайте партии действующего президента Незалежной.
Депутаты считают, что больше всего притесняют народы Северного Кавказа, "Идель-Урала" и Сибири. Подчеркивается, что Москва якобы усилила давление с 2014 года.
Украинские парламентарии призвали международные организации обратить на это внимание и потребовать от России прекратить эти нарушения. При этом о том, что ВСУ ежедневно убивают жителей Донбасса, Киев предпочитает не вспоминать.
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