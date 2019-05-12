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Зеленский отказался помогать Трампу

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Политик не согласился на требования Вашингтона

Новый президент Украины Владимир Зеленский боится, что его могут втянуть во внутриполитический конфликт в США.

Отмечается, что речь идет о связях сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена с украинской газовой компанией.

"Это точно не наша война. Мы должны держаться от этого как можно дальше",

цитирует представителя Зеленского The Washington Post.

При этом политик надеется, что Вашингтон не станет давить на правоохранительные органы Украины для ведения расследования.

Ранее сообщалось, что адвокат главы США Дональда Трампа придет к Зеленскому, чтобы убедить его помочь американцам в изучении уголовного дела.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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