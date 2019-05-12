Украинцы захватили судно в море

Нибиру
- Троянский конь: вооруженные пришельцы с Нибиру разрушат Землю
- Последний праздник: Землю погубит гигантский астероид
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
263 новости
Украинские военные провели учения по захвату судов в открытом море. Об этом рассказали в пресс-службе генштаба ВСУ.
"Абордажные группы морского центра отрабатывают захват судов в открытом море в рамках тренировок VBSS (visit, board, search and seizure)",
– говорится в сообщении.
Отмечается, что во время "захвата" использовалась система "Канат". На палубе задержали и уничтожили противника в условиях ближнего боя.
Ранее украинский ракетный катер "Прилуки" и разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo H87 провели совместные учения в Черном море.
Бывший президент СССР отказался от кресла-каталки