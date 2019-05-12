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Украинцы захватили судно в море

Фото: www.globallookpress.com
На палубе задержали и уничтожили противника

Украинские военные провели учения по захвату судов в открытом море. Об этом рассказали в пресс-службе генштаба ВСУ.

"Абордажные группы морского центра отрабатывают захват судов в открытом море в рамках тренировок VBSS (visit, board, search and seizure)",

говорится в сообщении.

Отмечается, что во время "захвата" использовалась система "Канат". На палубе задержали и уничтожили противника в условиях ближнего боя.

Ранее украинский ракетный катер "Прилуки" и разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo H87 провели совместные учения в Черном море.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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