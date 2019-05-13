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Провокации в Керченском проливе продолжит марионетка-Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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Власть в Киеве остается зависимой от внешних сил

В Крыму хотели бы верить, что со сменой президента на Украине отношение соседней страны к полуострову улучшится. Но надежда на это весьма иллюзорна, признал глава Крымской республики Сергей Аксенов.

"Участники президентской гонки на Украине не являются самостоятельными фигурами. Политика этой страны, в том числе внешняя, определяется далеко от Киева. Поэтому вряд ли стоит рассчитывать на какие-то принципиальные изменения", – отметил он в интервью "Известиям".

В частности, Аксенов допустил совершение Киевом новых провокаций в Керченском проливе. По его словам, тут не имеет значения, что украинские власти на самом деле не заинтересованы в обострении обстановки.  

Фото: www.globallookpress.com

"Это часть долгосрочной стратегии НАТО по нагнетанию напряженности в этом регионе, – указал глава Крыма. – От личности президента Украины этот вопрос не зависит, его мнения никто не спрашивает".

В то же время избирательная кампания на Украине показала, что для граждан Незалежной вопрос "возвращения Крыма" не относится к первостепенным, хотя и остается "ритуальным" для местных политиков, пишет "Царьград".

Во втором туре президентских выборов на Украине 21 апреля победил шоумен Владимир Зеленский. Его инаугурация должна состояться до 2 июня.

Фоторепортаж
Зеленский опередил Порошенко на выборах президента
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Петр Порошенко. Фото: AP/TASS
Юлия Тимошенко. Фото: AP/TASS Владимир Зеленский. Фото: EPA/STEPAN FRANKO/ТАСС Фото: AP/Efrem Lukatsky/ТАСС Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС +1
Николай ВИКТОРОВ
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