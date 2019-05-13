Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В ЕС отказались нагнетать ситуацию вокруг паспортов РФ жителям Донбасса

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеТучи сгущаются: перед Порошенко замаячила уголовка
Агрессивных сторонников Порошенко щелкнули по носу

В Европейском Союзе не собираются обсуждать потенциальное наказание России за облегчение процедуры получения гражданства РФ жителям ЛНР и ДНР. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек, прибывший в понедельник, 13 мая, в Брюссель на заседание глав МИД стран ЕС.

"Мы хотим скорее диалога, чем использования способов давления",

цитирует ТАСС ответ чешского министра на вопрос украинских журналистов о новых санкциях против Москвы.

Фото: www.globallookpress.com

Ранее еще действующий президент Незалежной Петр Порошенко обратился к главам ЕС с просьбой ввести новые ограничения в отношении РФ за ее решение выдавать паспорта населению Донбасса. Идею подхватил недавно вступивший в должность министра иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, пообещавший вынести этот вопрос на голосование глав МИД ЕС 14 мая.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об облегченной процедуре предоставления российского гражданства жителям Донбасса и еще ряда территорий в апреле 2019 года. В пунктах подачи документов в ЛНР и ДНР сразу выросли очереди из украинцев, желающих стать россиянами.

Фоторепортаж
Националисты бунтуют против Порошенко
Фото: svoboda.org.ua Фото: facebook.com/larysa.lavrenchuk Фото: instagram.com/maisinner
Фото: instagram.com/sharun_i Фото: instagram.com/d.netkach Фото: instagram.com/p_kolpakchiev Фото: instagram.com/nationalcorps +3
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Пора прекратить: Париж призвал ЕС оставить Москву в покое

Французы устали от санкционной войны

Поражение: поляки забили тревогу из-за вражды с Россией

Политика Варшавы по отношению к Москве устраивает не всех

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей