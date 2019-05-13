Агрессивных сторонников Порошенко щелкнули по носу

В Европейском Союзе не собираются обсуждать потенциальное наказание России за облегчение процедуры получения гражданства РФ жителям ЛНР и ДНР. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек, прибывший в понедельник, 13 мая, в Брюссель на заседание глав МИД стран ЕС.

"Мы хотим скорее диалога, чем использования способов давления",

– цитирует ТАСС ответ чешского министра на вопрос украинских журналистов о новых санкциях против Москвы.

Ранее еще действующий президент Незалежной Петр Порошенко обратился к главам ЕС с просьбой ввести новые ограничения в отношении РФ за ее решение выдавать паспорта населению Донбасса. Идею подхватил недавно вступивший в должность министра иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, пообещавший вынести этот вопрос на голосование глав МИД ЕС 14 мая.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об облегченной процедуре предоставления российского гражданства жителям Донбасса и еще ряда территорий в апреле 2019 года. В пунктах подачи документов в ЛНР и ДНР сразу выросли очереди из украинцев, желающих стать россиянами.