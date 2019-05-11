Депутаты Рады состязаются в остроумии

Торжественную процедуру могут растянуть на две недели.

Очередной оригинальный проект придумал член фракции "Блок Петра Порошенко". Депутат Верховной рады Украины Сергей Каплин поддержал желание избранного президента Украины Владимира Зеленского и предложил провести инаугурацию 19 мая, как тот и хотел. Церемония пройдет, как и положено, в сессионном зале украинского парламента согласно регламенту Верховной рады.

Однако одним этапом дело не закончится. Каплин хочет, чтобы Зе сыграл на бис. 3 июня, по задумке сторонника Порошенко, повторная инаугурация состоится на знаменитом стадионе "Олимпийский", который повидал многое за время предвыборной гонки. Зеленскому предлагают еще раз принести присягу и произнести речь, дабы торжеством могли насладиться иностранные гости и широкая общественность. Проект зарегистрирован на сайте парламента.

Что думает сам Зеленский об этой блестящей идее, пока неизвестно.