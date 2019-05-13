Если глава государства восстанет против радикалов, его съедят живьем

Новоизбранный президент Незалежной должен отстаивать интересы радикально настроенных украинцев. Иначе он лишится поддержки избирателей, и его правление приведет к расколу страны. Такое мнение высказал директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.



По словам эксперта, националисты пойдут войной против Зеленского, если он предпримет шаги против дискриминационного закона о языке, недавно принятого Верховной радой. Этот документ значительно ущемляет права русскоязычных граждан и представителей национальных меньшинств. Единственный выход для Владимира Зеленского – "публично присягнуть на верность националистам", заявил Вятрович в эфире "5 канала".

За шоумена голосовали совершенно разные люди – как те националисты, кто были против Порошенко, так и те, кто хотел сближения с Россией. Поэтому любое его решение неизбежно приведет к недовольству части электората. По словам историка, президент начнет резко терять популярность сразу после вступления в должность, поскольку ему придется заниматься повседневными делами, в том числе высказываться по "неудобным" вопросам.

"Секрет успеха Зеленского в молчании. "Молчание – золото" – это точно про него. Но эта прекрасная стратегия сработала на выборах, но не будет работать, когда он будет занимать должность. Потому что он будет вынужден делать какие-то конкретные шаги",

– заявил Вятрович.

Стратегия "молчания" не поможет партии Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную раду. К тому моменту глава государства уже предпримет ряд шагов на своем посту и тем самым проявит свое истинное лицо. Таким образом, президентская партия, фактически существующая пока только на бумаге, может столкнуться с проблемами на выборах этой осенью.

В последний день апреля Центральная избирательная компания Украины официально признала Владимира Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре за него проголосовали 73,22% пришедших на участки украинцев, тогда как его оппонент, действующий президент Петр Порошенко, получил 24,45% голосов.

Инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального подведения итогов президентских выборов Центризбиркомом и публикации данных в газете "Голос Украины", то есть не позднее 3 июня. Зеленский требует, чтобы Верховная рада назначила инаугурацию как можно раньше – в этом случае у него останется шанс распустить парламент и назначить внеочередные выборы.