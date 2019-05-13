Украинскому президенту выставили счет за ошибки его предшественника

В первые два года у власти новому руководителю Незалежной придется бросить все усилия на погашение долгов перед западными кредиторами. Об этом на саммите министров иностранных дел стран ЕС заявил еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан.



"Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 гг. станет выплата огромных госдолгов. В эти годы страна должна будет погасить задолженность, превышающую 30% годового бюджета",

– заявил чиновник, чьи слова приводит ТАСС.

Хан признал, что решить эту проблему Владимиру Зеленскому и его команде будет очень непросто. Тем не менее новым украинским властям "необходимо найти ее решение, люди должны сфокусироваться на этом". Еврокомиссар выразил сомнение в том, что уходящая администрация президента "уделяла этому вопросу достаточно внимания и принимала конкретные меры".

Другой важной задачей для Зеленского является решение газового вопроса. Контракт на поставки российского газа в Незалежную истекает в 2019 г., и стороны пока очень далеки от его продления. Пролонгировать соглашение на прежних условиях Киев не хочет. Москва же отказывается прокачивать через украинский маршрут прежние объемы топлива, поскольку ожидает введения в строй в конце этого года нового газопровода "Северный поток – 2".

Ранее Еврокомиссия оценивала доходы украинского бюджета от транзита российского газа в €3 млрд ежегодно. Потеряв эти поступления в казну, Украина может попросту обанкротиться. Средств на обслуживание долгов не хватит, и Зеленскому придется объявить дефолт.

В апреле руководитель украинского правительства Владимир Гройсман, который с большой долей вероятности останется на своем посту и при новом президенте, жаловался на то, что страна "зажата долгами". Премьер-министр заявил о том, что треть украинского бюджета уходит на погашение задолженностей.