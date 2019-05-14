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Инаугурация Зеленского срывается из-за отставки главы Конституционного суда

Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
На Украине осуществляется план сохранения то ли действующего президента, то ли Рады

Во вторник, 14 мая, в Незалежной был смещен со своей должности глава Конституционного суда Станислав Шевчук. На его место избрана Наталья Шаптала. За отставку Шевчука проголосовало минимально необходимое количество судей – 12 человек. Отстраненный глава КСУ уже назвал произошедшее "антиконституционным переворотом" в бывшем его ведомстве и захватом госвласти "со стороны лиц, занимавших должности судей Конституционного Суда Украины".

Пан Шевчук со страницы в Facebook заявил, что не собирается сдаваться и обратится в суд и правоохранительные органы.

"Безусловно, что за этим преступлением стоит главный выгодоприобретатель (действующий глава государства Петр) Порошенко, прикладывает все усилия для удержания власти путем сохранения контроля над главными государственными учреждениями", – написал экс-глава КСУ.

Он утверждает, что судьи ведомства совершили "тяжкое уголовное преступление, связанное со свержением конституционного строя", причем "переворот произошел в спешке, с грубыми и вопиющими нарушениями Конституции Украины, закона Украины "О Конституционном суде", Регламента Конституционного суда страны.

Станислав Шевчук. Фото: commons.wikimedia.org

В заключение призвал "всех ответственных и неравнодушных граждан" соборной объединиться, чтобы защитить выбор народа, а именно "новоизбранного Президента и Конституцию!".

Ранее сегодня на заседании палаты КСУ пан Шевчук отказался рассматривать заключение комиссии по вопросам регламента и этики, которое имеет отношение к возможным нарушениям с его стороны. В частности, в документе говорится, что председатель суда совершил существенный дисциплинарный проступок и грубо пренебрег своими обязанностями, а значит, он не соответствует занимаемой должности, сообщил портал ZN.UA.

Однако в сегодняшнем решении святой дюжины КСУ произошла коллизия по-украински. Дело в том, что выражение недоверия, как и право судей увольнять своего шефа, не предусмотрено законом. Как напоминает "Украинская правда", глава данной инстанции может досрочно покинуть свое кресло, если подаст заявление, и его поддержат коллеги. Кроме того, основаниями для увольнения являются состояние здоровья, совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение своими должностными обязанностями.

Петр Порошенко Фото: www.globallookpress.com

В местных СМИ сразу увидели в смещении Шевчука чьи-то козни по затягиванию процесса инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Тем более что еще в апреле издание "Страна.ua" подобный ход событий предполагало, поскольку по законодательству Незалежной победителя президентских выборов к присяге приводит именно глава КСУ.

Между тем представитель фракции "Народный фронт" в Верховной раде Леонид Емец пояснил "Интерфаксу", что в случае отсутствия председателя Конституционного суда его обязанности исполняет заместитель или старший по возрасту судья и это не грозит церемонии вступления на высший пост в стране шестому лидеру нации.

"Итак, пока у нас есть хотя бы один судья, инаугурации ничего не угрожает", – подчеркнул депутат.

Однако убеждения пана Емеца развеивает Telegram-канал "Попытка номер 6". Его автор заметил, что ежели нет главы КСУ, действительно, к присяге нового президента должен привести "зам, если проголосуют судьи", и тут же добавил: "Хотел бы я на это посмотреть".

"Месяц пойдет на выборы нового главы КСУ. Это закрывает последний рубеж для досрочного роспуска Рады железно. Как разыграют карту КСУ лидеры парламента и Зе – будет интересно", – пишет он.

С его точки зрение, все происходящее – это "торги за последние подарки для действующих депутатов".

Таким образом, в решении по Шевчуку сошлись интересы и хозяина "Рошена", и нынешних парламентариев.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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