В ход пошла астрология

После выборов главы государства цирк в Незалежной продолжается.

Инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского предлагают перенести на другой день, руководствуясь "солнечно-лунно-земными" связями. Напомним, шоумен планировал провести это важное мероприятие 19 мая.

Как выяснилось, первый день третьей недели месяца называют "гнилым воскресеньем". Какие-либо начинания в это время крайне нежелательны. С бредовым заявлением выступил депутат верховной Рады Олег Куприенко. О предложил отодвинуть инаугурацию на 7-10 дней, пишет "112 Украина".

Однако на этом шоу не закончилось. К Куприенко присоединился еще один депутат. Член фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко зарегистрировал на сайте парламента проект постановления, где предлагается провести торжественное заседание по случаю принесения присяги президентом 1 июня.

Отметим, что точную дату инаугурации должен установить парламент. При этом она должна пройти не позже, чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов. У Зеленского есть время до 3 июня.

Странное заявление Куприенко тем временем прокомментировал эксперт. Политолог и экономист Александр Дудчак предположил, что в Раде просто издеваются над Зеленским.

"Извращаются как хотят. Может , они так издеваются над Зеленским? Это не красит ни законодателя, ни представителя власти",

- отметил он в беседе с RT.

Дудчак добавил, что депутаты пытаются затянуть инаугурацию, опасаясь роспуска Рады. Однако подобные действия выглядят нелепо.

"Это просто говорит об уровне людей, которые занимаются законодательством в стране. Им, наверное, надо в штат взять шамана с бубном", - заключил эксперт.