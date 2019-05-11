У избранного президента Украины сдали нервы

Издевательское затягивание торжественной церемонии обернулось скандалом.

Владимир Зеленский потребовал от парламента определиться с датой инаугурации. Видеообращение он разместил в своем Instagram. Шоумен обвинил действующего президента Петра Порошенко в махинациях. По словам Зеленского, тот проводит активные перестановки, пользуясь задержкой: меняет руководство армии, назначает судей Верховного суда, "пытается пропихнуть своего главу нацсовета по вопросам телерадиовещания". Депутаты же в это время "трясутся за свои мандаты".

Зеленский сравнил Порошенко с нечистым на руку туристом, который вместо того, чтобы собраться и ехать в аэропорт, забирает из номера все, что может унести.

"Порошенко не может остановиться. Тащит полотенца, тапочки и все со шведского стола",

– заявил Зе.

Он призвал пана Петро поторопиться: "Сдайте ключ, расплатитесь за мини-бар и вперед: вам еще паспортный контроль проходить".

Порошенко после неприятного сравнения с ответом не затягивал и осадил Зеленского. Заявление появилось на странице администрации действующего главы Незалежной в Facebook.

В сообщении говорится, что, пока инаугурация Зе не состоялась, Порошенко исполняет свои обязанности, следуя конституции – ведь он отвечает за ситуацию в стране.

"Передача власти – это сложный и ответственный процесс. А Петр Порошенко стремится осуществить его по европейской традиции, как это принято в демократических странах", – отмечается в заявлении.

При этом Зе дали понять, что его сравнение было неуместным: "Украина – это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому".

В сообщении говорится также, что Порошенко примет любую дату инаугурации избранного президента Незалежной.

Напомним, накануне стало известно, что член фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко предложил провести торжественное заседание по случаю принесения присяги президентом 1 июня. Было и еще одно аналогичное предложение, которое выглядит как откровенная издевка. Депутат верховной Рады Олег Куприенко предложил отодвинуть инаугурацию на 7-10 дней из-за "гнилого воскресенья".

Инаугурация Зеленского должна состояться не позднее 3 июня.