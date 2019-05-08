Глава РФ решил обратиться к жителям Незалежной, а не к властям страны

Президент России Владимир Путин не стал поздравлять власти Украины с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, ограничившись обращением к простым украинцам. Это очень не понравилось украинским СМИ, которые увидели в жесте Путина "показушность".

На сайте Кремля появился текст поздравительной телеграммы. В нем говорится, что Путин направил поздравления президентам и гражданам 11 бывших советских республик, включая непризнанную республику Южная Осетия, "а также народам Грузии и Украины", которым пожелал бодрости духа, пишет телеканал "360". Таким образом, Путин исключил из адресатов как действующего главу Украины Петра Порошенко, так и избранного лидера Владимира Зеленского.

"Мы чтим героев, которые мужественно сражались с захватчиками на поле боя и самоотверженно трудились в тылу. Наш общий долг – свято хранить память об их подвигах и неисчислимых жертвах, окружать заботой и вниманием ветеранов", – отметил Путин.

Игнор Порошенко и Зеленского со стороны Путина задел откровенно антироссийское издание "Обозреватель", которое назвало поступок президента РФ "показушным".

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков объяснил, почему Путин не упомянул в телеграмме ни Зеленского, ни Порошенко.

"Избранный президент Украины пока не вступил в должность, действующий президент Петр Порошенко и ранее не поздравлял народ России и ее руководство",

– цитирует его РИА ФАН.

При этом он подчеркнул, что Путин всегда настаивал на том, что отношения между лидерами стран нельзя переносить на отношения между народами.

"Именно поэтому Путин всегда поздравляет народ Украины и украинских ветеранов Великой Отечественной", – заключил Песков.