Порошенко проигнорировал требование Генпрокуратуры

Политику грозит штраф

Действующий украинский президент Петр Порошенко 7 мая должен был явиться в Генеральную прокуратуру на допрос.

Политик проходит по делу о Майдане 2014 г. в качестве свидетеля. Порошенко должен был подписать протокол допроса, проведенного в 2016 г., и ответить на ряд вопросов о расследовании уголовных дел о преступлениях против участников Майдана.

Порошенко не приехал на допрос в ГПУ и не стал предупреждать правоохранителей о том, что его не будет. Начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк рассказал журналистам, что за 2,5 года, прошедшие после допроса, президент не нашел времени подписать протокол допроса. Горбатюк объяснил, что тогда президент спешил и дал обещание подписать протокол позже. Однако, хотя главе государства не раз напоминали о том, что документы нужно подписать, он этого так и не сделал.

По словам представителя ГПУ, Порошенко снова вызовут на допрос, и если он опять не придет, то будет оштрафован, сообщает портал "Вести-Украина".



