Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Тюрьма или смерть: украинские власти нашли решение проблемы с Надеждой Савченко

Надежда Савченко. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеКомпромат из Катара подвел председателя Рады под уголовку
Депутата-бунтаря взяли под колпак

Нардепу Верховной рады Надежде Савченко, которая совсем недавно вышла на свободу, грозит новая беда. 

Как пишет издание "Страна.ua", во вторник, 7 мая, в Броварском межрайонном суде должно было пройти заседание по делу Савченко и бывшего главы организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Обоих снова собираются отправить за решетку. Заседание было отложено из-за отсутствия адвокатов Рубана – один наслаждается отпуском, а второй выступает в суде по другому делу.

Перспектива ареста, кажется, не сильно беспокоит Савченко, ей не привыкать. Но нардеп уверена, что ситуация для нее складывается еще более опасной. Она боится не столько тюрьмы, сколько покушения на себя. 

"Каждый раз я проверяю машину на закладку взрывчатки", – цитирует Савченко ТАСС.

По ее словам, за ней и ее однопартийцами власти страны ведут слежку. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Пострадавших при аварии в Шереметьеве стало больше

В медучреждения поступают новые пациенты

Достигли дна: Украину потряс ущерб от разрыва торговли с Россией

Потери Киева оказались куда серьезнее, чем у Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей