Депутата-бунтаря взяли под колпак

Нардепу Верховной рады Надежде Савченко, которая совсем недавно вышла на свободу, грозит новая беда.

Как пишет издание "Страна.ua", во вторник, 7 мая, в Броварском межрайонном суде должно было пройти заседание по делу Савченко и бывшего главы организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Обоих снова собираются отправить за решетку. Заседание было отложено из-за отсутствия адвокатов Рубана – один наслаждается отпуском, а второй выступает в суде по другому делу.

Перспектива ареста, кажется, не сильно беспокоит Савченко, ей не привыкать. Но нардеп уверена, что ситуация для нее складывается еще более опасной. Она боится не столько тюрьмы, сколько покушения на себя.

"Каждый раз я проверяю машину на закладку взрывчатки", – цитирует Савченко ТАСС.

По ее словам, за ней и ее однопартийцами власти страны ведут слежку.