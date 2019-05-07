Высокопоставленный украинский политик оказался "под колпаком"

Уголовное дело возбуждено против спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия.

Политика обвиняют в нецелевом использовании бюджетных денег, Национальное антикоррупционное бюро, НАБУ ведет досудебное расследование.

"Уполномоченным лицом Национального бюро во исполнение постановления следственного судьи Соломенского суда Киева от 02.04.2019 по делу внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о признаках преступлений, предусмотренных ч.1 ст.364, ч.1 ст.210 Уголовного кодекса", –

ответили в НАБУ изданию "Украинские новости". По сообщению телеграм-канала TheNewsroom, расследование началось из-за видео, снятого в Катаре – там Парубий купается в бассейне во время официального визита. Выяснилось, что во время поездки на Ассамблею Межпарламентского союза в Катар Парубий жил в пятизвездочном отеле, сообщает URA.RU.

Статья по которой рассматривается дело политика, предусматривают штраф или ограничение свободы на срок до трех лет, напоминает НСН.





