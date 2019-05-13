Оттягиванию инаугурации Зеленского найдено объяснение

Правдивую историю поведала коллегам скандально известная народная избранница Надежда Савченко, которая совсем недавно покинула места не столь отдаленные. По ее словам, в промедлении со вступлением в должность нового президента Владимира Зеленского заинтересован его предшественник Петр Порошенко, который еще не сдал свои полномочия.

Об этом Савченко заявила на заседании Согласительного совета, куда она ворвалась на пару с главой объединения "За будущего президента Зеленского" Виталием Куприем. Внефракционные нардепы полагают, что дата инаугурации оттягивается специально, чтобы у апрельского избранника не осталось шанса распустить Раду. Данная мысль, к слову, не нова.

"Это связано с тем, что Порошенко готовит себе узурпацию власти, я предупреждала об этом… Своих людей он расставляет в военной сфере, и может выйти так, что де-факто Порошенко будет оставаться главнокомандующим еще долгое время",

– предупредила Савченко, перебив своей, как всегда, пламенной речью председателя парламента Андрея Парубия, которому она со своим соратником вручила наручники. Кадры "штурма" опубликовал телеканал NewsОne.

Кстати, пан Порошенко вовсе не против, чтобы Зеленский официально заменил его на президентском посту. Наоборот, он обеими руками за, чтобы это историческое событие состоялось в ближайшее время, заверил жадный до власти лидер в Брюсселе.

"Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно скорее определился с датой инаугурации",

– цитирует Петра Алексеевича телеканал "Прямой".

Согласно постановлению Верховной рады, Зеленский может вступить в должность 19 или 20 мая, а также 1 июня. Он настаивает на первой дате в этом списке.