На Украине в законе о госязыке поставлена жирная точка

Изменить решение не сможет даже Конституционный суд

Сегодня, 14 марта, парламент Незалежной оставил своим жителям лишь один язык – украинский. Узаконил это решение своим "автографом" спикер Верховной рады Андрей Парубий. Он подписал инициативу "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

По словам главы парламента, данное решение не сможет отменить даже Конституционный суд. Таким образом, он сразу же пресек любые намерения несогласных, пообещав им сюрприз от украинцев.

"Как только вы коснетесь ревизии закона о языке или о декоммунизации, вы ощутите весь гнев украинского народа. Я говорю как Андрей Парубий. Мы не допустим реванш",

– заверил спикер во время заседания, трансляцию которого вел телеканал "Рада".

В парламенте отказались отменять закон о госязыке. Ни один из четырех представленных проектов не получил поддержки. Против высказались лишь 34 депутата, хотя необходимый минимум составляет 226 голосов, уточняет "Комсомольская правда".

Закон о единственном государственном языке в Киеве приняли 25 апреля. После подписания документа Парубий пообещал как можно скорее передать его президенту Петру Порошенко, чтобы инициатива незамедлительно вступила в силу.