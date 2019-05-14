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В киевском аэропорту приземлился спецборт ЦРУ CASA CN-235, который также используется командованием Сил специальных операций США. О прилете говорят данные FlightRadar, где отслеживаются маршруты воздушных судов. Скрин опубликовал Telegram-канал "Милитарист".
Разрешение на использование CASA CN-235 дает лично директор ЦРУ Джина Хаспел, которая ранее занимала должность заместителя директора Национальной секретной службы по внешней разведке и тайным операциям. Поэтому российские СМИ не без основания сделали вывод, что в Киев прилетел явно кто-то важный из ЦРУ. Он обеспечит подготовку к визиту на инаугурацию Майка Помпео, в прошлом возглавлявшего Центральное разведывательное управление.
Как считает Telegram-канал WarGonzo, американские спецслужбы будут вербовать новых агентов влияния в рядах будущей власти. По данным канала, в главном управлении СБУ на Владимирской
улице в Киеве для сотрудников ЦРУ отведен целый этаж, а в настоящее время ведется подготовка к передаче документов, содержащих сведения о резидентуре и агентах. Якобы их и отправят спецбортом в секретные архивы в Лэнгли.
Зеленский назначит нового главу СБУ, и кандидатура, по версии СМИ, будет согласована с ЦРУ. Кроме того, будущего украинского президента якобы хотят изолировать от влияния Коломойского. Олигарха ждут на Украине в конце этой недели.
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