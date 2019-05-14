В коррупционной схеме с недвижимостью появился новый "дольщик"

Бывший командующий Нацгвардией генерал-полковник Юрий Аллеров находится под стражей. Его арестовали под надзором Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) во вторник, 14 мая, по делу о хищении.

О задержании сообщил агент Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Евгений Шевченко. Он отметил, что в деле фигурирует огромная сумма. Она предназначалась для строительства жилья военным, которых в результате планировалось переселить на окраину Киева.

"Там строились квартиры на земле воинской части на Печерске. Затем их поменяли на квартиры в пригороде. Разница между помещениями, которые должны были получить военнослужащие, и впоследствии получили, составляет более $5 млн",

– рассказал Шевченко в эфире телеканала ZIK .

Одним из первых данную новость распространил в своем Facebook редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Он отметил, что в ряде компаний, которые шли на сделки с Национальной гвардией, идут обыски. Ревизии подвергся ее главк и дом задержанного.

Именно эта история, по мнению журналиста, и послужила поводом для смены власти в Нацгвардии. На прошлой неделе вместо Аллерова ее возглавил Николай Балан.

Впрочем, Бутусов уверен, что "разжалованного" офицера могут реабилитировать. По крайней мере, его арест продлится недолго.

"Думаю, скоро суд выпустит Аллерова под залог, мы услышим версию защиты, поскольку дело тянется не первый год, наверняка написано немало бумаги в оправдание этой сомнительной квартирной сделки, по которой было немало справедливых критических замечаний",

– предупредил Бутусов.

"И закончится, как всегда, одним пшиком!" – поддержали его подписчики.