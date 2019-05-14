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Зеленский дал остроумное название Верховной раде

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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Новый глава Украины отреагировал на саботаж депутатов

ВРУ – такую аббревиатуру следует присвоить Верховной раде Украины. Таким образом избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отсутствие решения парламента по дате его инаугурации.

Во вторник, 14 мая, в Раде должны были наконец-то определиться с тем, когда Зеленский официально вступает в должность. Сам новоиспеченный глава страны хотел провести ее 19 мая, напоминает "Вечерняя Москва". Однако вопрос так и остался нерешенным, что вызвало у Зеленского жесткую реакцию.

"Вранье мелких мошенников. Верховная рада Украины – сокращенно ВРУ. ВРУ – их жизненный девиз", – написал он в Facebook.

Он также посоветовал украинцам запомнить всех депутатов текущего созыва и держать их в голове до следующих парламентских выборов, которые состоятся осенью этого года.

Ранее Владимир Зеленский обвинил действующего главу государства Петра Порошенко в том, что именно ради него Рада затягивает с датой инаугурации. По его словам, Порошенко пытается перед уходом назначить на ключевые должности своих людей, включая руководящие посты в Минобороны, Верховном суде, Национальном совете по вопросам телерадиовещания. Он сравнил своего визави с туристом, который перед тем, как съехать из отеля, ворует из номера все, что только можно унести.

Как писало "Утро", то ли неосознанно, то ли специально в угоду Порошенко депутаты превратили вопрос об инаугурации Зеленского в балаган. Кто-то предлагал провести присягу избранного президента в два захода, сначала в Верховном суде, а затем на стадионе "Олимпийский". Кто-то хотел отсрочить церемонию из-за особенности астрологического календаря. Так, желаемая для Зеленского дата показалась неподходящей по той причине, что она совпадает с "гнилым воскресеньем".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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