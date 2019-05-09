"Нафтогаз" объединился с США против "Северного потока – 2"

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Андрей Коболев сообщил, что он и замглавы украинского МИД Елена Зеркаль встретились с американскими политиками, чтобы придумать, как остановить реализацию "Северного потока – 2".
Глава "Нафтогаза" заявил о том, что Конгресс представляет, что газопровод является "энергетической угрозой для Украины и стран Европы".
"Разговаривая с американскими сенаторами, которые являются соавторами нескольких санкционных законопроектов, мы сосредоточились на вопросах противодействия проекту "Северный поток – 2", – поведал Коболев на своей странице в Facebook.
Проект не дает покоя Америке уже долгое время. Так, накануне госсекретарь США Майк Помпео прочитал Лондону лекцию о том, какую "опасность" несет "Северный поток – 2".
Проект предполагает две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. "Северный поток – 2" протянется от России к Германии по дну Балтийского моря.
Возмущению Незалежной нет предела