В США по-прежнему бредят идеей: во что бы то ни стало помешать РФ достроить газопровод

Топливная магистраль, которая не дает Соединенным Штатам покоя, систематически подвергается нападкам с заокеанской стороны. С завидным постоянством американцы выдумывают все новые версии, почему "Северный поток – 2" не имеет право на существование.

На сей раз причину, которая, надо признать, не нова, озвучил госсекретарь США Майк Помпео перед лондонской публикой. В британскую столицу он прибыл с лекцией.

"Россия хочет иметь Nord Stream 2 для того, чтобы использовать энергию как рычаг давления на Европу. Мы не должны позволить ей продолжить [реализацию проекта]",

– призвал Помпео, передает ТАСС. Правда, как именно помешать возведению газопровода, он не уточнил. К слову, об энергетическом рабстве ранее предупреждал и глава Белого дома Дональд Трамп. Между тем строительство опального "СП-2" идет своим чередом, что, естественно, раздражает США, так как они уже давно присмотрели европейский рынок для поставок своего СПГ.

"Северный поток – 2" – российско-европейский проект, предполагающий две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Он протянется по дну морскому, соединив РФ и ФРГ. Старт магистрали запланирован до конца этого года. Она уже заручилась поддержкой правительства Швеции. Ранее разрешение на строительство выдали Германия и Финляндия. Дания пока в раздумье.