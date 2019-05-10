Заменить российский газ дорогим американским СПГ не выйдет

Вена четко обозначила позицию по реализации проекта газопровода.

В Австрии поддерживают укладку "Северного потока – 2". Об этом заявила министр экономики Маргарет Шрамбок. Она отметила важность газопровода для Европы. Реализация проекта обеспечит "долгосрочное энергоснабжение" стран ЕС. При этом министр не стала отвергать другие источники поставок. От американского сжиженного природного газа австрийцы не отказываются, однако рассматривают его не как альтернативу "Северному потоку – 2", а в качестве дополнения, сообщила Шрамбок в беседе с немецкой газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung .

Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что обсудил на встрече с сенаторами США "вопросы противодействия" российскому проекту. Украина пытается противостоять его реализации из опасений потерять прибыль от транзита газа из РФ.