Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Австрии указали на важность "Северного потока – 2" для Европы

Фото: www.globallookpress.com
Заменить российский газ дорогим американским СПГ не выйдет

Вена четко обозначила позицию по реализации проекта газопровода.

В Австрии поддерживают укладку "Северного потока – 2". Об этом заявила министр экономики Маргарет Шрамбок. Она отметила важность газопровода для Европы. Реализация проекта обеспечит "долгосрочное энергоснабжение" стран ЕС. При этом министр не стала отвергать другие источники поставок. От американского сжиженного природного газа австрийцы не отказываются, однако рассматривают его не как альтернативу "Северному потоку – 2", а в качестве дополнения, сообщила Шрамбок в беседе с немецкой газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung .

Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что обсудил на встрече с сенаторами США "вопросы противодействия" российскому проекту. Украина пытается противостоять его реализации из опасений потерять прибыль от транзита газа из РФ.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Эстония потребовала у России отдать часть территории

В прибалтийской стране обвинили россиян во всех возможных грехах

Осквернили священные места: группу Дятлова убили великаны

Манси предупреждали туристов об этой опасности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей