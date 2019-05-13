Оператор "Северного потока – 2" сделал ошеломляющее заявление

Нибиру
- Троянский конь: вооруженные пришельцы с Нибиру разрушат Землю
- Последний праздник: Землю погубит гигантский астероид
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
Судьба "Северного потока – 2" в последнее время была в
тумане из-за настойчивого желания США всеми правдами и неправдами сорвать его
строительство. В компании-операторе Nord Stream 2 решили расставить точки над i и обрисовали реальную
ситуацию с газопроводом.
Американцы стращают европейских союзников санкциями: если те не выйдут из проекта, Вашингтон их жестко накажет. Они даже приняли специальный закон о противодействии прокладке российской трубы в Европу – "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Но если у Москвы могли возникнуть сомнения в стойкости европейских участников "СП-2", то представитель Nord Stream 2 Йенс Мюллер развеял их, а заодно и чаяния Вашингтона.
"Инвесторы твердо намерены реализовать проект. Его финансирование полностью гарантировано акционерами и инвесторами. Прокладка труб продолжается, как и планировалось", – сказал он.
Причина такого спокойствия лежит на поверхности. По словам Мюллера, закон CAATSA был принят уже после того, как были заключены все соглашения между участниками проекта "СП-2", включая финансовые договоры и договоры о поставке труб. Это означает, что США не могут никому насолить, руководствуясь даже собственным законом. В мировой правовой практике этот казус известен как "дедушкина оговорка", общий смысл которой сводится к тому, что закон обратной силы не имеет. К слову, впервые он был зафиксирован именно в США в конце XIX века. Так что против "Северного потока – 2" Америка бессильна.
"Теоретически, текущее регулирование в США не может быть применено к проекту",
– приводит слова Мюллера Anadolu.
Представитель Nord Stream 2 отметил, что ни у кого нет запасного плана "Б" по "Северному потоку – 2", потому что он попросту не нужен.
Французы устали от санкционной войны
На место срочно отправлены экстренные службы