Оператор "Северного потока – 2" сделал ошеломляющее заявление

Битва между США и РФ за газопровод оказалась предрешена

Судьба "Северного потока – 2" в последнее время была в тумане из-за настойчивого желания США всеми правдами и неправдами сорвать его строительство. В компании-операторе Nord Stream 2 решили расставить точки над i и обрисовали реальную ситуацию с газопроводом.



Американцы стращают европейских союзников санкциями: если те не выйдут из проекта, Вашингтон их жестко накажет. Они даже приняли специальный закон о противодействии прокладке российской трубы в Европу – "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Но если у Москвы могли возникнуть сомнения в стойкости европейских участников "СП-2", то представитель Nord Stream 2 Йенс Мюллер развеял их, а заодно и чаяния Вашингтона.

"Инвесторы твердо намерены реализовать проект. Его финансирование полностью гарантировано акционерами и инвесторами. Прокладка труб продолжается, как и планировалось", – сказал он.

Причина такого спокойствия лежит на поверхности. По словам Мюллера, закон CAATSA был принят уже после того, как были заключены все соглашения между участниками проекта "СП-2", включая финансовые договоры и договоры о поставке труб. Это означает, что США не могут никому насолить, руководствуясь даже собственным законом. В мировой правовой практике этот казус известен как "дедушкина оговорка", общий смысл которой сводится к тому, что закон обратной силы не имеет. К слову, впервые он был зафиксирован именно в США в конце XIX века. Так что против "Северного потока – 2" Америка бессильна.

"Теоретически, текущее регулирование в США не может быть применено к проекту",

– приводит слова Мюллера Anadolu.

Представитель Nord Stream 2 отметил, что ни у кого нет запасного плана "Б" по "Северному потоку – 2", потому что он попросту не нужен.