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США пытаются любыми способами остановить возведение "Северного потока – 2". Американский сенат готовится принять законопроект о санкциях против компаний, участвующих в строительстве газопровода.
Отмечается, что специальный документ подготовили сенатор-республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин.
Под ограничения попадают юридические лица, которые продают или сдают в аренду суда, задействованные при строительстве российского проекта. При этом владельцам таких организаций запретят въезд в Соединенные Штаты, передает Foreign Policy.
Также санкции коснутся и компаний, которые обеспечивают финансовую и техническую поддержку "Северному потоку – 2".
Законопроект будет распространяться на все суда, используемые при прокладке трубопроводов на глубине 30 метров и более. Не исключено, что ограничительные меры могут коснуться и "Турецкого потока".
"Северный поток – 2" протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность двух веток составит 55 млрд кубометров газа в год. Предполагается, что строительство завершится в 2019-м. Против проекта выступают США, Украина и ряд стран Балтики.
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