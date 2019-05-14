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США приготовили внушительный пакет санкций против "Северного потока - 2"

Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон отпугнет компании, помогающие в строительстве газопровода

США пытаются любыми способами остановить возведение "Северного потока – 2". Американский сенат готовится принять законопроект о санкциях против компаний, участвующих в строительстве газопровода.

Отмечается, что специальный документ подготовили сенатор-республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин.

Под ограничения попадают юридические лица, которые продают или сдают в аренду суда, задействованные при строительстве российского проекта. При этом владельцам таких организаций запретят въезд в Соединенные Штаты, передает Foreign Policy.

Также санкции коснутся и компаний, которые обеспечивают финансовую и техническую поддержку "Северному потоку – 2".

Фото: www.globallookpress.com

Законопроект будет распространяться на все суда, используемые при прокладке трубопроводов на глубине 30 метров и более. Не исключено, что ограничительные меры могут коснуться и "Турецкого потока".

"Северный поток – 2" протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность двух веток составит 55 млрд кубометров газа в год. Предполагается, что строительство завершится в 2019-м. Против проекта выступают США, Украина и ряд стран Балтики.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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