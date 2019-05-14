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Инвесторы полностью вложились в "Северный поток-2"

Фото: www.globallookpress.com
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Иностранные компании махнули рукой на окрики и угрозы из США

Почти по миллиарду евро уже вложили в строительство газопровода "Северный поток – 2" пять энергокомпаний из Европы. Исходя из общей суммы стоимости проекта в €8 млрд, на нынешнем этапе инвесторы практически внесли весь бюджет капитальных затрат. Об этом сообщил во вторник, 14 мая, официальный представитель оператора Nord Stream 2 AG.

"Европейские энергетические компании из Австрии, Германии, Франции, Великобритании и Нидерландов каждая, вложили практически по миллиарду евро. "Газпром" и пять европейских инвесторов, а также подрядчики компании Nord Stream 2 AG полностью поддерживают проект", – цитирует собеседника ТАСС.

Капвложения позволили "создать тысячи рабочих мест и придать стимул экономическому росту в Европе", отметил представитель компании-оператора строительства. По его информации, всего в проект "СП-2" вовлечены свыше 670 компаний из 25 государств.

Фото: www.globallookpress.com

Также он добавил, что в Nord Stream 2 AG отслеживают ситуацию с возможным введением Вашингтоном санкций в отношении участников строительства, о чем стало известно накануне. При этом отказался комментировать "домыслы по поводу процессов, результат которых совершенно не определен".

"Реализация проекта "Северный поток – 2" не является предметом политических сантиментов, а основана на правовой базе и разрешительных процедурах, четко определенных законом требованиях, которые базируются на законодательстве ЕС и национальных законодательствах, а также на правовых конвенциях", – резюмировал представитель оператора Nord Stream 2 AG.

Сегодня же в достижениях в вопросе прокладки трубы отчитался зампредседателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов. Он сообщил, что из 880 км газопровода "Грязовец – КС Славянская" по сварочно-монтажным работам на сегодняшний день осталось уложить всего около 40 км труб.

Напомним, неуемные американские сенаторы республиканец от штата Техас Тед Круз и демократ от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин подготовили очередной законопроект, который предполагает порцию рестрикций в адрес компаний, участвующих в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока – 2". В Nord Stream 2 AG уже подчеркнули, что никакого плана Б по строительству не предвидится.

Елена УСОВА
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