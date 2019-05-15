Российский лидер озвучил позицию Москвы на встрече с австрийским коллегой

В Сочи прошли переговоры Владимира Путина и президента Австрии Александра ван дер Беллена.

В числе прочих вопросов лидеры двух стран обсудили один из животрепещущих – судьбу проекта "Северный поток – 2". Российский президент был настроен решительно. Он отметил готовность страны идти до конца, чтобы осуществить его.

"Мне кажется, что мы его доведем до логического завершения. С турками легче работать, чем с европейцами. Вот Эрдоган решил – и сделал. А здесь нужно 27 стран, чтобы договориться, годами жуем жвачку и ничего не происходит, это печально",

– заявил он на пресс-конференции по итогам встречи. Об этом пишет Telegram-канал RT.

При этом Путин отметил, что проект газопровода "отвечает интересам Европы". Австрийский президент заверил, что его страна не планирует отказываться от участия в реализации "Северного потока – 2". Глава РФ в ответ подчеркнул, что Москва высоко ценит "последовательную позицию австрийской стороны".

Действия же США, позиция которых относительно российско-европейского проекта остается непримиримой, по мнению Путина, – это яркий пример недобросовестной конкуренции.

"Ничего больше за этим не стоит",

– цитирует президента РФ РИА "Новости".

Впрочем, ни для кого не секрет, что его заокеанский коллега Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.

Напомним, к концу года "Северный поток – 2" планируют закончить. А уже с 1 января 2020 г. – начать поставки голубого топлива. Общая стоимость проекта оценивается в €9,5 миллиарда. Газопровод предполагает две нитки общей мощностью 55 млрд куб. метров.