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Пойдем до конца: Путин сделал решительное заявление по "Северному потоку – 2"

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеМеркель усмехнулась попыткам остановить строительство "Северного потока – 2"
Российский лидер озвучил позицию Москвы на встрече с австрийским коллегой

В Сочи прошли переговоры Владимира Путина и президента Австрии Александра ван дер Беллена.

В числе прочих вопросов лидеры двух стран обсудили один из животрепещущих – судьбу проекта "Северный поток – 2". Российский президент был настроен решительно. Он отметил готовность страны идти до конца, чтобы осуществить его.

"Мне кажется, что мы его доведем до логического завершения. С турками легче работать, чем с европейцами. Вот Эрдоган решил – и сделал. А здесь нужно 27 стран, чтобы договориться, годами жуем жвачку и ничего не происходит, это печально",

– заявил он на пресс-конференции по итогам встречи. Об этом пишет Telegram-канал RT.

При этом Путин отметил, что проект газопровода "отвечает интересам Европы". Австрийский президент  заверил, что его страна не планирует отказываться от участия в реализации "Северного потока – 2". Глава РФ в ответ подчеркнул, что Москва высоко ценит "последовательную позицию австрийской стороны".

Действия же США, позиция которых относительно российско-европейского проекта остается непримиримой, по мнению Путина, – это яркий пример недобросовестной конкуренции.

"Ничего больше за этим не стоит",

цитирует президента РФ РИА "Новости".

Впрочем, ни для кого не секрет, что его заокеанский коллега Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.

Напомним, к концу года "Северный поток – 2" планируют закончить. А уже с 1 января 2020 г. – начать поставки голубого топлива. Общая стоимость проекта оценивается в €9,5 миллиарда. Газопровод предполагает две нитки общей мощностью 55 млрд куб. метров.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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