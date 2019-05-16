Меркель усмехнулась попыткам остановить строительство "Северного потока – 2"

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Меркель не верит в возможность остановить строительство "Северного потока – 2"

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеЗакрытие газового транзита похоронит все успехи Украины
Российский проект находится под надежной защитой немецкого политика

Канцер Германии Ангела Меркель оценила шансы Еврокомиссии остановить строительство "Северного потока – 2".

По ее мнению, организация уже никак не сможет повлиять на судьбу газопровода.

"Проект практически полностью утвержден. Новая Газовая директива дает Еврокомиссии больше возможностей для опротестования (реализации "Северного потока – 2"). Однако и она не воспрепятствует проекту",

– цитирует Меркель газета Handelsblatt.

При этом политик отметила, что Украина все же должна остаться транзитером газа, и это, по ее мнению, является ключевым моментом в строительстве "Северного потока – 2".

На данный момент газопровод готов более чем на 50%. Строительство продолжается на территории России, Финляндии, Швеции и Германии, напоминает телеканал "360".

"Северный поток – 2" протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность двух веток составит 55 млрд куб. м газа в год. Предполагается, что строительство завершится в 2019 году. Против проекта выступают США, Украина и ряд стран Балтики.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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